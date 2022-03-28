Ученые из ПНИПУ в Перми представили новый ракетный двигатель для беспилотников

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали новый ракетный двигатель для беспилотников на гранулированном твердом топливе. Об этом сообщило РИА ФАН.

Ученые заявляют, что новые двигатели взяли все лучшее от двигателей на жидком топливе, но избавились от их недостатков, например, плохих эксплуатационных характеристик.

«Кроме этого, ракетные двигатели на гранулированном твердом топливе способны работать в экстремальных условиях», — уточнили в ПНИПУ.

Описание научной работы опубликовано в журнале «Аэрокосмическая техника».