Наука 14 сентября 2023, 19:25 Ученые из Пенсильванского университета: любая травма головы повышает риски инсульта в будущем

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Американские ученые из Пенсильванского университета в Филадельфии провели исследование и выяснили, что даже самая легкая травма головы увеличивает риски развития инсульта в будущем. Об этом сообщил сайт medicalxpress.com.

Отмечается, что участие в научном эксперименте приняли более 12 тысяч человек. У тех людей, кто получил травму головы, риск возникновения ишемического инсульта увеличился на 32%.

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Как сообщил сайт «Ридус», результаты исследования еще раз подчеркивали важность мер, предотвращающих подобную травматизацию.