Ученые из Пекинского технологического института создали робокрысу-спасателя

Ученые из Пекинского технологического института создали крысу-робота SQuRo для поиска людей под завалами. Об этом рассказала «Политика сегодня».

Крыса была взята для прототипа робота, поскольку эти животные умеют пролезать в узкие щели и быстро передвигаться по узким проходам. Изобретатели скопировали пропорции конечностей грызуна и степени свободы движения суставов.

В ходе испытаний робокрыса успешно проползла по девятисантиметровому проходу и перелезла через трехсантиметровый барьер.