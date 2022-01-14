Ученые из Орегонского университета сообщили, что фасоль и рис снижают уровень сахара в крови

Регулярное употребление фасоли и риса значительно снижает уровень сахара в крови. К такому выводу пришли специалисты из Центра исследований профессиональной и экологической токсикологии Орегонского университета здоровья и науки. Об исследовании рассказало РИА ФАН со ссылкой на научный журнал Nutrition.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 17 женщин и 35 мужчин, страдающих сахарным диабетом второго типа. Возраст участников составлял от 35 до 70 лет. На протяжении исследования добровольцы поддерживали рекомендованную диету, контролировали уровень сахара метформином и регулярно занимались спортом. При этом в рационе части испытуемых присутствовали фасоль и рис, другие же не употребляли эти продукты.

Оказалось, что у части испытуемых с рисом и фасолью в ежедневном рационе уровень сахара в крови значительно снизился за время исследования.

Ученые отметили, что наиболее эффективными для снижения сахара являются темно-красная и черная фасоль, а также фасоль пинто.