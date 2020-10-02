Ученые из Новосибирска изобрели самую легкую и мощную фотовспышку
Самый мощный и легкий источник искусственного освещения для фотографов изобрели ученые из Новосибирска. Об этом сообщил сайт НДН.инфо со ссылкой на студентку факультета мехатроники и автоматизации НГТУ НЭТИ Дарью Цамалаидзе.
По данным телеканала «Царьград», Дарья является одним из разработчиков устройства. Она рассказала, что вместе со штативом оно весит всего два килограмма.
Кроме того, фотовспышка способна работать до пяти часов. Она питается от встроенного аккумулятора, который при необходимости легко заменить.