Ученые из Новосибирска испытают две вакцины от коронавируса в июне 2020 года

Новосибирские ученые заняты разработкой двух вакцин от нового коронавируса. Испытания прототипов запланированы на конец первого полугодия 2020 года. Специалисты уже создали два диагностических набора.

О вакцине президенту РАН Александру Сергееву рассказал директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютин, когда тот в минувшие выходные приехал с визитом в медицинские институты СО РАН.

«Мы разрабатываем две вакцины», — процитировало Максютина издание «Наука в Сибири».

Специалист подчеркнул, что первые исследования прототипы вакцин должны пройти в июне 2020 года.

Для нового коронавируса в «Векторе», по словам его директора, создали два диагностических набора. Их направили в ряд российских регионов накануне.

Эксперты полагают, что резервуаром вируса являлись летучие мыши. Такую версию «Интерфаксу» озвучил руководитель одного из отделов федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

«Летучих мышей ели змеи, змей — люди, такая образовалась цепочка», — пояснил он.

По словам Шестопалова, открытым до сих пор остается вопрос о том, способен ли новый коронавирус вызвать пандемию.

Ученый заметил, что в Сибири вирус вряд ли получит широкое распространение.

Первые случаи заражения коронавирусом нового типа были зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Из-за него у больных развивалась пневмония. Число зараженных к настоящему моменту достигло порядка 2,5 тысячи человек, в 80 случаях вирус привел к летальному исходу. Симптомы коронавируса схожи с обычной простудой, однако могут сопровождаться тошнотой и диареей.