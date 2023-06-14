14 июня 2023, 16:19
Ученые из Нижнего Новгорода приступили к разработке технологии зарядки телефона от тепла рук
В Нижнем Новгороде специалисты ННГУ им. Н. И. Лобачевского приступили к разработке пленки, способной заряжать смартфоны без подключения к розетке. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
По словам ученых, первые опытные образцы пленки уже готовы, однако запуск в массовое производство тормозится невысоким коэффициентом полезного действия.
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Руководитель команды разработчиков Михаил Дорохин отметил, что образец размером с телефон, способный заряжать устройство, будет получен в течение пяти-семи лет.
Ученые
Смартфоны
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