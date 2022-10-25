Ученые из Нижнего Новгорода обнаружили в правом притоке Волги редких обитателей | 360°

Наука 25 октября 2022, 23:19 Ученые из Нижнего Новгорода обнаружили в правом притоке Волги редких обитателей

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Специалисты из нижегородского университета имени Лобачевского нашли в устье реки Шача рачков с ветвистыми усами, тропические растения и азиатов-моллюсков. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.

«Акватория Шачи — идеальное место для развития „иноземцев“, » — заметил пресс-секретарь вуза Алексей Никонов.

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По его словам, вода здесь никогда не замерзает, и мели удачно сочетаются с зарослями водных растений.

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Ученые намерены продолжить изучение этих рачков, их акклиматизацию, изменение численности и дальнейшее расселение по реке.