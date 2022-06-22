Ученые из Медуниверситета Южного Китая выяснили, помогает ли похудению отказ от ужина

Бытует мнение, что отказ от вечернего приема пищи помогает похудеть. Действительно ли это так, с помощью исследования проверили ученые из Медицинского университета Южного Китая, написало издание ИноСМИ.

Исследование длилось на протяжении года. В нем приняли участие 139 человек, страдающих ожирением. Участников эксперимента разделили на две группы: группа А могла принимать пищу только с 8:00 до 16:00. Группа Б могла принимать пищу в любое время. При этом участники из обеих групп соблюдали одинаковую норму калорий, написал «Царьград».

Проанализировав результаты, ученые пришли к выводу, что отказ от ужина в целом эффективно влиял на снижение веса, однако результат группы Б также показал, что простой контроль за количеством калорий также позволяет снизить вес.

Исследователи пришли к выводу, что простое ограничение потребления пищи вечером не является гарантией успеха. К тому же далеко не все люди способны отказаться от ужина — это оказалось непосильной задачей для 15% участников группы.