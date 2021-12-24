Ученые из компании NonExomics нашли ген, вызывающий шизофрению и биполярное расстройство

Группа ученых из американской компании NonExomics обнаружила ген, который отвечает за развитие шизофрении и биполярного расстройства. Об этом исследовании рассказал «Ридус» со ссылкой на natur.com.

Шизофрения и биполярное расстройство — тяжелые психиатрические заболевания, которые трудно выявить. Люди, у которых диагностированы эти расстройства, нуждаются в пожизненной поддерживающей терапии, чтобы сохранять нормальное психоэмоциональное состояние. Ученым давно известно, что эти заболевания передаются по наследству, однако до сих не был обнаружен ген, отвечающий за их развитие.

Исследуя «темный геном» — малоизученные мутирующие гены в ДНК человека — американские ученые нашли области, которые кодируют белки, связанные с шизофренией и биполярным расстройством.

«Сканируя весь геном, мы обнаружили области, не классифицируемые как гены в традиционном смысле. В этих областях находятся белки, которые, по всей видимости, связаны с шизофренией и биполярным расстройством», — пояснил доктор Судхакаран Прабакаран, один из авторов исследования.

Специалисты считают, что эти области в «темном геноме» изначально выполняли полезную функцию, однако в процессе эволюции агрессивные факторы окружающей среды привели к повреждению этих участков, поскольку они хрупки и легко мутируют.

Авторы исследования считают, что оно поможет в развитии терапии и улучшении качества жизни больных психическими расстройствами.