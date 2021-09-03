Ученые из Колумбии предупредили о высокой заразности «мю»-штамма коронавируса

Ученые из Национального института здравоохранения вместе со специалистами Исследовательского центра здоровья тропиков (CIST) Колумбийского университета описали вариант коронавируса «мю». Он получил распространение в Колумбии. Кроме того, штамм обнаружили в США, Мексике, Испании, Дании, Нидерландах, Германии и Кюрасао.

Исследователи выпустили научную статью, в которой говорится, что первый образец линии «мю» был получен 11 января 2021 года в колумбийском департаменте Магдалена. При описании мутаций специалисты обратили внимание на вставку 146 N и несколько аминокислотных замен в спайк-белке, написала газета «Известия».

«Вставка 146 N в спайковый белок является первым случаем такого типа вставки, ее последствия с точки зрения инфекционности, заразности и патогенеза до сих пор неизвестны», — заявили ученые.

Они отметили, что особенно штамм линии B.1.621 стал распространятся в третью волну пандемии.

Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский рассказал, что у штамма «мю» есть интересные мутации, которые сильно могут повлиять на его свойства.

«Во-первых, это мутация P681H в фуриновом сайте (S1/S2 cleavage site). Она может увеличить эффективность заражаемости этого варианта коронавируса, так как эта часть генома отвечает за возможность входа вируса в клетку», — заявил он.

Эксперт предположил, что вставка дополнительной аминокислоты в белок шипа может повлиять на его антигенные свойства, из-за этого эффективность вакцин будет снижена.

Роспотребнадзор сообщил газете, что вызванные штаммом «мю» заболевания не зафиксированы в России.