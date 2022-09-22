Ученые из Колгейтского университета сделали систему распознавания лиц тюленей | 360°

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Ученые из Колгейтского университета сделали систему распознавания лиц тюленей

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Ученые из Колгейтского университета (США) разработали систему распознавания лиц тюленей, чтобы отслеживать перемещение отдельный особей. Об этом рассказало издание Yakutsk.ru со ссылкой на  Popular Science.

Сначала ученые сделали более двух тысяч снимков тюленей в районе залива каско. После этого они применили глубокое обучение и сверточную нейронную сеть, чтобы распознавать лица каждой особи. Компьютерное обеспечение оказалось эффективно на 85%, написал «ПолитЭксперт».

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«Я даю ему фотографию, он находит лицо и обрезает его до стандартного размера», — рассказала один из авторов научной работы, биолог Криста Ингрэм.

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