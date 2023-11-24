Наука 24 ноября 2023, 12:42 Ученые из Китая выяснили, что наличие определенного варианта гена повышает риск ожирения

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Китайские ученые в результате исследований выяснили, что носительство определенного варианта гена GLP1R повышает риск ожирения. Об этом написала Neva.Today со ссылкой на британские СМИ.

Секвенирование ДНК добровольцев эксперимента показало, что носители варианта гена rs4714211 склонны к лишнему весу. Ученые также обнаружили четыре участка в GLP1R, где изменено метилирование у людей с ожирением.

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Для более подробного изучения проблемы специалистам необходимо провести дополнительные исследования.