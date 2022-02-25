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    25 февраля 2022, 19:26

    Ученые из Калифорнийского университета Лондона предложили лечить эпилепсию магнитами

    Полина Гребенщикова

    Ученые из Калифорнийского университета Лондона (Великобритания) разработали новую технологию лечения неврологических нарушений, таких как эпилепсия или последствия инсульта. Она заключается в использовании магнитных частиц. Об этом сообщил «Ридус».

    Техника называется «магнитомеханическая стимуляция». Ученые выяснили, что с помощью микроскопических магнитных частиц можно стимулировать чувствительные глиальные клетки мозга. Новый метод исследователи протестировали на крысах, он показал свою эффективность.