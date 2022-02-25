Ученые из Калифорнийского университета Лондона предложили лечить эпилепсию магнитами

Ученые из Калифорнийского университета Лондона (Великобритания) разработали новую технологию лечения неврологических нарушений, таких как эпилепсия или последствия инсульта. Она заключается в использовании магнитных частиц. Об этом сообщил «Ридус».

Техника называется «магнитомеханическая стимуляция». Ученые выяснили, что с помощью микроскопических магнитных частиц можно стимулировать чувствительные глиальные клетки мозга. Новый метод исследователи протестировали на крысах, он показал свою эффективность.