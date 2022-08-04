Ученые из Йеля назвали продукты, ухудшающие умственные способности
Ультраобработанные продукты негативно влияют на умственные способности человека, следует из работы, опубликованной учеными Йельского университета (США). Об исследовании написал «Ридус» со ссылкой на журнал MedicalXpress.
К ультраобработанным продуктам ученые отнесли лапшу быстрого приготовления, замороженные полуфабрикаты, сладкие напитки, кондитерские изделия и тому подобное.
«Всего 100 калорий, а это два печенья, полученных из обработанных пищевых продуктов, могут плохо повлиять на ваше здоровье. Поскольку физическое и когнитивное здоровье тесно связаны друг с другом, нет ничего удивительного в том, что эти продукты нарушают нормальную работу мозга», — отмечает Рафаэль Перес-Эскамилла, профессор общественного здравоохранения Йельского университета.
В рамках исследования ученые изучили данные о питании, физическом здоровье и когнитивных функциях десяти тысяч людей среднего и пожилого возраста. Они пришли к выводу, что у участников исследования, чей рацион на 20% состоял из обработанных продуктов, наблюдалось гораздо более быстрое снижение когнитивных функций в течение нескольких лет, чем у людей, рацион который состоял из цельной пищи.