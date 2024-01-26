26 января 2024, 14:12
Ученые из Японии выяснили, что изменение климата влияет на формирование тайфунов
Научный журнал Geophysical Research Letters (GRL) опубликовал исследование японских ученых, в котором говорится, что изменение климата и увеличение температуры морской воды влияют на силу тайфунов.
Авторы работы подчеркнули, что если температура океана повышается, то буря дольше сохраняет интенсивность. Ученые изучили буферный эффект взаимодействия атмосферы и океана на циклонические процессы, написал сайт Infox.ru.
Реклама
Таким образом исследователи создали новую модель для прогнозирования воздействия тропических циклонов.
Исследования
Япония
Ученые
Реклама
Реклама