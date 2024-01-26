Наука 26 января 2024, 14:12 Ученые из Японии выяснили, что изменение климата влияет на формирование тайфунов

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Научный журнал Geophysical Research Letters (GRL) опубликовал исследование японских ученых, в котором говорится, что изменение климата и увеличение температуры морской воды влияют на силу тайфунов.

Авторы работы подчеркнули, что если температура океана повышается, то буря дольше сохраняет интенсивность. Ученые изучили буферный эффект взаимодействия атмосферы и океана на циклонические процессы, написал сайт Infox.ru.

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Таким образом исследователи создали новую модель для прогнозирования воздействия тропических циклонов.