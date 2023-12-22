Наука 22 декабря 2023, 13:38 Ученые из института Лоусона выяснили, что богатые клетчаткой овощи предотвращают возникновение мочекаменной болезни

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Ученые из Научно-исследовательского института здравоохранения Лоусона во время исследования выяснили, что богатые клетчаткой овощи, а также пребиотические и пробиотические продукты помогают предотвратить возникновение мочекаменной болезни. Об этом сообщил «Ридлайф», ссылаясь на сайт microbiomejournal.biomedcentral.com.

Как написали «Дни.ру», у людей с камнями в почках, которые приняли участие в эксперименте, была нарушена микрофлора кишечника.

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Специалисты утверждают, что лучшим способом поддерживать здоровый микробиом полости рта и кишечника — это употреблять большое количество пребиотических и пробиотических продуктов.