Наука 24 ноября 2023, 14:00 Ученые из госуниверситета Сан-Паулу разработали материал для регенерации костей

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Бразильские специалисты государственного университета Сан-Паулу создали новый материал для эффективной регенерации костей после различных заболеваний и переломов. Об этом сообщил сайт eurekalert.

Отмечается, что соединение фосфата кальция вместе с кобальтом получает совершенно новые свойства. Эти молекулы стимулируют рост кровеносных сосудов и дифференцировку костных клеток.

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Как сообщил «Ридус», новый материал потенциально может использоваться в костной пластике и других смежных областях.