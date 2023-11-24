24 ноября 2023, 14:00
Ученые из госуниверситета Сан-Паулу разработали материал для регенерации костей
Бразильские специалисты государственного университета Сан-Паулу создали новый материал для эффективной регенерации костей после различных заболеваний и переломов. Об этом сообщил сайт eurekalert.
Отмечается, что соединение фосфата кальция вместе с кобальтом получает совершенно новые свойства. Эти молекулы стимулируют рост кровеносных сосудов и дифференцировку костных клеток.
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Как сообщил «Ридус», новый материал потенциально может использоваться в костной пластике и других смежных областях.
Ученые
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