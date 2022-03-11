Ученые из Геттингенского университета: золото в бронзовом веке не использовали в качестве денег

Ученые из Геттингенского университета опровергли мнение о том, что золото использовалось в бронзовом веке в качестве валюты. Об этом написало издание Planet Today со ссылкой на Haaretz.

Специалисты провели анализ множества золотых предметов, найденных в Великобритании, относящихся к бронзовому веку. Они отметили, что все предметы имею разный вес. По мнению ученых, это значит, что золото не использовали в качестве валюты.

«Я сомневаюсь, что золото использовалось в качестве прото-валюты в Европе. Одной из проблем являлась бы его доступность. Но изучение обширного европейского материала все еще не завершено», — отметил один из авторов исследования Рафаэль Герман.

По мнению Германа, древние британцы могли использовать для торговли изделия из бронзы, написал «ПолитЭксперт».