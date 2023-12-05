Наука 05 декабря 2023, 13:12 Ученые из Гарвардской медшколы выяснили, что люди с шумом в ушах страдают редким типом потери слуха

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Специалисты из Гарвардской медицинской школы провели исследование и выяснили, что люди с тиннитусом, который сопровождается ощущением шума в ушах, страдают редким типом потери слуха. Об этом сообщил сайт nature.com.

В ходе эксперимента ученые поместили в уши участников электроды и измерили электрическую активность слухового нерва. Исследователи установили, что у людей с тиннитусом возникала повышенная активность нейронов, она обусловлена потерей определенного типа волокон.

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Как сообщили «Дни.ру», таким способом мозг пытается компенсировать потерю функции слухового нерва, из-за чего люди слышат фантомные звуки.