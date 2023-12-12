Наука 12 декабря 2023, 17:26 Ученые из Гарварда заявили об опасности распространенных веществ ПФАС для детей

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Гарвардский институт здравоохранения Пилигрим провел новое исследование, благодаря которому стало известно о вреде ПФАС — веществ, содержащихся в повседневных предметах. Об этом сообщил сайт EHP Publishing.

Соответствующие соединения часто применяются в промышленности. Из-за водоотталкивающих и антипригарных свойств их добавляют в покрытие посуды, ткани для одежды и бумажную упаковку для продуктов.

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Ученые выяснили, что ПФАС воздействуют на плод во время беременности и увеличивают вероятность развития ожирения у ребенка во взрослом возрасте. Из-за этих веществ риск возрастает в 4,5 раза, добавил RidLife.ru.