Наука 15 марта 2023, 17:01 Ученые из Гарварда выяснили, что йога полезна для пожилых

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Ученые из Гарвардской медицинской школы провели исследование и пришли к выводу, что йога очень полезна для пожилых и малоподвижных людей. Об этом сообщил «Ридус».

По мнению ученых, регулярные занятия йогой впоследствии положительно влияют на пожилых, позволяя им развивать большую скорость при ходьбе. Кроме того, благодаря занятиям повышается сила и тонус нижних конечностей.

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«Хотя явных преимуществ определенного стиля йоги не было обнаружено, мы предполагаем, что клиницисты могут рассмотреть возможность рекомендовать пожилым людям заниматься адаптированными для них стилями йоги, основанными на Айенгаре», — говорится в результатах исследования.

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