Наука 20 марта 2024, 16:22 Ученые из Флоридского университета в США: обсуждение дня с ребенком лучше развивает его речь, чем игры

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Специалисты Флоридского Атлантического университета (США) выяснили, что обсуждение дня с ребенком гораздо лучше развивает его речь, чем игры и чтение. Результаты исследования опубликовал сайт Naked Science.

Как уточнило издание «7Дней», с точки зрения грамматики ребенок начинал говорить более правильно и разнообразно благодаря обсуждению его дня. Ученые уточнили, что совместное чтение и игры с конструктором развивают речь не хуже разговоров, однако родители быстро теряют к такой практике интерес.

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Всего в исследовании поучаствовали 155 пар, у которые есть дети в возрасте трех-пяти лет.