Ученые из Европы нашли галактику с крупнейшей радиоструктурой

Группа европейских астрономов обнаружила самую крупную из всех известных на данный момент радиогалактику Алкионей. Об этом сообищла «Газета.ru» со ссылкой на журнал Astronomy & Astrophysics.

Ученые работали под руководством Мартина Оэя из Лейденской обсерватории в Нидерландах. Они рассказали, что протяженность новой галактики составляет порядка 16 миллионов световых лет. От Земли до данной галактики — три миллиарда световых лет.

Данные, на основе которых удалось прийти к соотвествующим выводам, собирали с помощью низкочастотного радиоинтерферометра LOFAR. Аппарат создали из 20 тысяч радиоантенн, распределенных по 52 точкам в Европе.

«Мы обнаружили крупнейшую радиоструктуру, образованную одной галактикой. Ее родительская галактика оказалась на удивление обычной: ее общая светимость, масса звезд и масса сверхмассивной черной дыры в центре аналогичны таковым у других радиогалактик» — рассказал Мартин Оэй.