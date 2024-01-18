Наука 18 января 2024, 12:57 Ученые из Эдинбургского университета выяснили, что езда на работу на велосипеде снижает риск развития депрессии

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Специалисты из Эдинбургского университета Шотландии в результате проведенного исследования выяснили, что езда на работу на велосипеде улучшает психическое здоровье и снижает риск развития депрессии. Об этом сообщил «Ридлайф», ссылаясь на сайт academic.oup.com.

В работе говорится, что среди испытуемых велосипедистов сократилось количество рецептов на лечение депрессии или тревоги на 15%. Причем все меньше рецептов понадобилось выписывать именно женщинам, написали «Дни.ру».

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По словам авторов исследования, поездки на велосипеде могут не только улучшить психическое здоровье, но и помочь сократить выбросы углекислого газа и загрязнение воздуха.