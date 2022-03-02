Ученые из Боннского университета: молоко увеличивает риск рассеянного склероза

Молочный белок может увеличить риск развития рассеянного склероза, считают немецкие исследователи из университетов Бонна и Эрлангена-Нюрнберга. Об исследовании написал «Ридус» со ссылкой на Medical Xpress.

Молочный белок, или казеин вызывает у больных мышей неврологические расстройства, связанные с повреждением изолирующего слоя вокруг нервных волокон (миелина), выяснили ученые во время опытов.

«Мы подозреваем, что причиной этого является неправильно направленный иммунный ответ, при котором защитные силы организма атакуют казеин, но также разрушают белки, участвующие в формировании миелина», — объяснила Ритика Чандер, одна из авторов исследования.

Исследователи добавили антитела мышей к казеину в ткани мозга человека и обнаружили, что они действительно накапливаются в клетках, ответственных за выработку миелина в головном мозге.

«Возможно, коровье молоко также увеличивает риск развития рассеянного склероза у здоровых людей. Потому что казеин способен вызвать у них аллергию. Если такой иммунный ответ существует, теоретически может возникнуть перекрестная реактивность с миелином. Однако это не означает, что повышенная чувствительность к казеину обязательно приводит к развитию рассеянного склероза. Вероятно, для этого требуются еще и другие факторы риска», — рассказала профессор Стефани Кюртен, руководитель исследовательской группы.