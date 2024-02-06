Наука 06 февраля 2024, 12:12 Ученые из Бирмингемского университета обнаружили пригодную для жизни экзопланету

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Ученые во главе с представителями Бирмингемского университета обнаружили новую экзопланету TOI-715b на расстоянии 137 световых лет от Земли. Об этом сообщил Life со ссылкой на издание британского Королевского астрономического общества.

Планета является каменистой, она в полтора раза крупнее и втрое массивнее Земли. При этом звезда TOI-715 очень тусклая и вчетверо меньше Солнца по размеру. Астрономы установили, что планета старше Солнца, ей более шести миллиардов лет.

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Кроме того, ученые предположили, что если бы жизнь на экзопланете зародилась несколько миллиардов лет назад, то она вполне могла бы сохраниться там до сих пор.