Ученые из Австралии датировали древнейшее наскальное изображение кенгуру

Специалистам из Австралии удалось датировать древнейший местный наскальный рисунок. Его возраст превышает 17 тысяч лет, написал журнал Nature Human Behavior.

Ученые рассказали, что для определения времени создания рисунка был использован метод радиоуглеродного датирования. Речь идет об изображении, напоминающем кенгуру.

«С помощью радиоуглеродного метода мы датировали три осиных гнезда под картиной и три гнезда, построенные над ней, чтобы с уверенностью определить, что картине от 17 500 до 17 100 лет, скорее всего — около 17 300 лет», — процитировало слова руководителя исследования доктора Дэмиена Финча ИА НСН.

Ранее научная группа при участии ученого Сибирского федерального университета (СФУ) выявила самый древний из известных случаев заражения чумной палочкой.