Наука 15 февраля 2024, 18:06 Ученые из Атлантического университета: сандаловое масло препятствует развитию рака

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Ученые из Атлантического университета Флориды провели исследование и выяснили, что масло сандалового дерева значительно снижает риски развития рака предстательной железы. Об этом сообщил сайт sciencedirect.com.

Специалисты установили, что альфа-санталол в составе масла способен запустить механизм самоуничтожения в клетках рака. Такие необычные свойства были открыты во время экспериментов с самцами трансгенных мышей.

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Ученые также установили, что раствор с альфа-санталолом тормозит развитие рака простаты с минимальным количеством побочных эффектов, сообщило Utro.ru.