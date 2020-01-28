Ученые использовали фильмы ужасов для изучения мозга

Ученые из Университета Турку решили доказать, что за страх и тревогу отвечают разные участки мозга. Для этого они использовали современный кинематограф. Испытуемые смотрели фильмы ужасов, а МРТ фиксировала активность их головного мозга. В ходе просмотра сохранялось чувство тревоги, а скримеры (неожиданные появления пугающих элементов в кадре) считывались уже как реальная угроза и вызывали страх.

Оказалось, что за страх во время скримеров отвечают участки коры больших полушарий мозга, мозжечка и лимбической системы. Они отвечают за реакцию на опасность, а также когнитивные функции.

А вот смутная тревога ожидания опасности оставляла эти участки спокойными. В эти периоды активировались отделы, которые отвечают за слух и зрение.

Ученые отметили также, что, по мнению более двух сотен зрителей, самыми страшными фильмами оказались «Астрал» и «Проклятие 2».