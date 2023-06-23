Наука 23 июня 2023, 16:01 Ученые Института горного дела ДВО РАН создали новое оборудование для золотодобытчиков

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Усовершенствованный прибор промывочный шлюзовой (ПБШ — 100) для добычи золота разработали в Хабаровске. Об этом сообщили «Новые известия».

Разработкой занимались группа молодых хабаровских ученых из Института горного дела ДВО РАН. Работа проходила по заказу артели старателей «Восток». Сумма инвестиций составила свыше 75 миллионов.

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Благодаря природу значительно сократиться нагрузка на окружающую среду.

«Помимо экономического эффекта, внедрение новой техники позволит предприятию минимизировать воздействие на окружающую среду: значительно уменьшится сброс технических вод и выбросы в атмосферу выхлопных газов», — рассказал министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.