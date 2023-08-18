Наука 18 августа 2023, 14:24 Ученые и медики из Казани создали «капсулу бессмертия», которая диагностирует человека при помощи ИИ

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Ученые и медики из Казани создали аппаратный комплекс «капсула бессмертия», который проводит скрининговое обследование организма с использованием ИИ и VR-шлема. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По словам разработчиков, капсула может просканировать сердце, печень, почки, измерить давление, пульс, уровень кислорода и сахара в крови, узнать о состоянии нервной системы.

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Как рассказал патентообладатель «капсулы бессмертия» Тимур Серазетдинов, аппарат создали с целью продлить людям жизнь за счет современной диагностики.