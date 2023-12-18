Наука 18 декабря 2023, 14:28 Ученые Гарвардского университета: экстракт какао полезен для пожилых людей

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Ученые из Бригамской женской больницы при Гарвардском университете выяснили, какой продукт оказывает положительное влияние на функционирование мозга у пожилых людей. Речь идет об экстракте какао, сообщил RidLife.ru.

Согласно результатам исследования, данный продукт помогает улучшить когнитивные функции. Особенно актуально его употребление при низком качестве питания.

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Однако существуют и противопоказания. Среди них — проблемы с желудочно-кишечным трактом, повышенная возбудимость и аллергия, добавил сайт «Дни.ру».