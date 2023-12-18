18 декабря 2023, 14:28
Ученые Гарвардского университета: экстракт какао полезен для пожилых людей
Ученые из Бригамской женской больницы при Гарвардском университете выяснили, какой продукт оказывает положительное влияние на функционирование мозга у пожилых людей. Речь идет об экстракте какао, сообщил RidLife.ru.
Согласно результатам исследования, данный продукт помогает улучшить когнитивные функции. Особенно актуально его употребление при низком качестве питания.
Реклама
Однако существуют и противопоказания. Среди них — проблемы с желудочно-кишечным трактом, повышенная возбудимость и аллергия, добавил сайт «Дни.ру».
Питание
Реклама
Реклама