Наука 24 августа 2023, 15:51 Ученые Федерального университета Сан-Паулу: апноэ во сне ускоряет старение

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Ученые из Федерального университета Сан-Паулу в Бразилии провели исследование и выяснили, что апноэ во сне провоцирует преждевременное старение. Об этом сообщил сайт academic.oup.com.

Избавиться от недуга, который сопровождается остановкой дыхания во время сна, можно благодаря терапии СРАР. Такой метод создает постоянное положительное давление в дыхательных путях.

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Как сообщил «Ридус», участниками исследования стали 46 мужчин 50-60 лет с разными формами апноэ.