Ученые: достижения нейрофизиологии позволят человеку записывать собственную память на электронный носитель

Заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ Александр Каплан рассказал РИА ФАН, какие возможности наука может дать человечеству через 10 лет.

Уже скоро возможность перенести свою память на электронный носитель перестанет казаться чем-то фантастическим, считает Каплан. Это станет возможным благодаря нейроинтерфейсным технологиям. Появится возможность сортировать собственную память и переносить на ячейки памяти машины ту информацию, которая в данный момент не нужна.

Однако, по мнению ученого, есть и другая сторона медали: такие возможности могут привести к деградации человечества. Уже сейчас мы во многом полагаемся на технику: перестаем запоминать информацию самостоятельно, потому что ее в любой момент можно найти в интернете, перестаем считать в уме, поскольку под рукой всегда есть калькулятор.

«Как специалист, занимающийся мозгом человека, я бы сказал, что это не просто плохо, а губительно. Когда нужно решить какую-то задачку, сделать творческую работу, мы должны оперировать тем, что у нас в голове прямо сейчас. Так возникают все открытия. В противном же случае получается, что наша собственная память пуста. Хотя этот подход технически, технологически и теоретически возможен и, может быть, до какой-то степени будет реализован, думаю, в пределах 10 лет», — сказал специалист.