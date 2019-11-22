Ученые доказали связь алкоголизма и мутаций в генах

Нейрофизиологи из американского Института Салка в Ла-Хойе сумели доказать, что алкоголизм возникает не исключительно из-за слабой воли человека. Этому способствует цепочка нейронов, связанных с импульсивным поведением.

Ученым удалось выделить в мозге мышей особую цепочку нейронов, наличие которой помогает с большой долей вероятности предсказать, как часто животное будет впадать в запои. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science.

«Нам впервые удалось найти такую область мозга, активность которой очень точно предсказывает, станет ли мышь алкоголиком за несколько недель до того, как это реально произойдет», — заявила участница группы исследователей Кей Тай.

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Ученые выяснили, что за алкоголизм и запойное пьянство отвечают мутации генов, связанных с метаболизмом спиртов, импульсивным поведением и работой центра удовольствия в мозге.

На поведение человека влияют мутации в отвечающем за развитие клеток мозга на первых этапах жизни гене PDRM2. Они провоцируют развитие самых тяжелых форм алкогольной зависимости, как и изменения в генах KLB и FGF21, отвечающих за метаболизм сахаров и реакцию на сладкое.

Для того, чтобы понять, как именно развивается алкоголизм и какие области мозга отвечают за этот процесс, ученые изучили работу мозга мышей, которых погрузили в длительные запои.

Исследователи приучили к спиртному специально выведенную породу грызунов, чьи нервные клетки вырабатывают вспышки света при отправке сигналов в другие нейроны.

Ученые выяснили, что уяснить вероятность развития алкоголизма можно по активности одной цепочки нейтронов уже при первом употреблении животным спиртного. Специалисты модифицировали ДНК грызунов таким образом, чтобы можно было включать и выключать этот сегмент обстреливая его вспышками света. Выяснилось, что его стимуляция заставляет мышей отказываться от спиртного.

Ученые намерены в ближайшее время проверить наличие подобной области в мозге человека, а также узнать, способна ли она влиять на никотиновую и алкогольную зависимость.

Исследователи надеются, что им удастся создать препараты, спасающие генетически предрасположенных людей от алкоголизма.