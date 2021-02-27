Ученые доказали пользу яблок для памяти

Употребление яблок полезно для развития памяти. К такому выводу пришли ученые из Квинслендского университета и Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Stem Cell Reports.

Ученые провели исследование на мышах. Исследователи культивировали из мозга грызунов стволовые клетки, а после этого добавил в них питательные вещества — фитонутриенты кверцетин или 2-гидроксибензойную кислоту, который содержатся в яблоках. Научная группа установила, что высокая концентрация этих фитонутриентов в яблоках стимулирует образование новых нейронов.

Эффект от употребления яблок, таким образом, может быть сопоставим с физическими упражнениями, которые тоже способствуют нейрогенезу. Положительное влияние на мозг и другие органы также могут оказывать фитонутриенты ресвератрол и эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), согласно данным исследования.

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