Ученые доказали наличие пульсирующего кольца у Марса

Выводы ученых основаны на наблюдениях орбиты Деймоса, одного из двух спутников Марса, который вращается вокруг планеты под небольшим углом относительно экватора. Вероятной причиной такого смещения являлось гравитационное возмущение со стороны кольца.

Помимо этого, другая луна Красной планеты — Фобос — могла возникнуть в результате падения крупного астероида, после чего образовалось кольцо. Затем фрагменты слились, образовав второй спутник, написал сайт «Русская планета».