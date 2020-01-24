Ученые доказали, что вода на Марсе была пригодна для жизни

Ученые из Токийского технологического института выяснили, что образцы, собранные марсоходом Curiosity, сохранили в порах грунта мельчайшие скопления воды.

Оказалось, что количество солей и минералов в ней, а также уровень кислотности подошли бы для обитателей Земли. Также в образцах оказались смектиты — глинистые минералы, которые есть в земных океанах, сообщил портал «Дни.ру».

Это открытие позволило ученым допустить, что на Марсе можно создать условия, пригодные для жизни. Кроме того, это дает повод предположить, что когда-то Марс был обитаемой планетой.