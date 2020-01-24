Ученые доказали, что вода на Марсе была пригодна для жизни
Исследование химического состава отложений в кратере Гейл на Марсе показало, что вода в нем была похожа на земную. Об этом сообщил сайт Life.ru со ссылкой на Phys.org.
Ученые из Токийского технологического института выяснили, что образцы, собранные марсоходом Curiosity, сохранили в порах грунта мельчайшие скопления воды.
Оказалось, что количество солей и минералов в ней, а также уровень кислотности подошли бы для обитателей Земли. Также в образцах оказались смектиты — глинистые минералы, которые есть в земных океанах, сообщил портал «Дни.ру».
Это открытие позволило ученым допустить, что на Марсе можно создать условия, пригодные для жизни. Кроме того, это дает повод предположить, что когда-то Марс был обитаемой планетой.