Ученые доказали, что люди седеют от стресса

Ученые из Колумбийского университета выяснили, что от стресса действительно можно поседеть. Более того: этот процесс обратим. Об исследовании рассказали ToDay News Ufa.

Проанализировав данные 14 добровольцев и проследив изменение пигмента в их волосах, ученые выяснили, что с повышением уровня стресса волос человека теряет пигментацию, то есть, седеет. При этом у молодых людей процесс обратим: через некоторое время у большинства исследуемых количество пигмента через некоторое время вернулось к норме. У пожилых людей волосы чаще оставались обесцвеченными. Это объясняет, почему поседение чаще становится заметно у пожилых людей.

«Я не думаю, что снижение стресса у 70-летнего, седого уже много лет мужчины может как-то помочь волосам потемнеть. Но то же самое касается и очень молодых. Вряд ли стресса будет достаточно 10-летнему ребенку, чтобы его волосы поседели», — отметил один из авторов исследования.