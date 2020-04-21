Ученые: дети от суррогатных матерей чаще набирают лишний вес

Исследовали проанализировали особенности организма мышей, зачатых путем искусственного оплодотворения.

«У эмбрионов, пересаженных суррогатной матери, большая жировая прослойка. Эксперименты показали, что этот эффект особенно выражен у самок. Мы измеряли их показатели в возрасте семи недель, это почти половозрелые мыши», — заявил один из ученых. Подобные физиологические закономерности применимы и для людей.

По словам исследователей, у суррогатной матери с чужим ребенком имеются различия генов. Это работает в плюс. Такой ребенок будет более здоровым, чем зачатый традиционным способом.