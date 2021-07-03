Ученые: человеческий мозг способен путешествовать во времени

Европейские ученые заявили, что человек способен путешествовать во времени силой мысли. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Специалисты изучили мозг пациентов с эпилепсией. Участники эксперимента согласились на установку в мозг имплантов-электродов. Потом с их мозга записывалась информация, которая помогла ученым сделать выводы.

В определенные моменты в их мозгу активизировались клетки, которые были названы «временными». Извне они никак не стимулировались. Исследователи установили, что клетки реагируют только на внутренние источники информации и испытуемые сами ощущали последовательность событий.

В результате ученые сделали вывод, что люди способны перемещаться во времени силой мысли.

Ранее японские ученые создали съедобную вакцину от холеры. При этом новый препарат довольно недорогой и простой в применении. Его достаточно измельчить до консистенции порошка и выпить с водой. Новую вакцину назвали MucoRice-CTB. Интересный факт, что основана она на генетически модифицированном короткозерном рисе.