Ученые будут использовать кошек в генетических исследованиях

Кошки могут помочь ученым в изучении генома человека, рассказала эксперт по ветеринарной медицине Лесли Лайонс. Все дело в том, что геном кошек устроен так же, как и человеческий, написал Planet Today.

Гены домашних кошек имеют схожие с человеческими размер и свойства. Поэтому именно кошки могут стать объектами генетических исследований.

С помощью кошек ученые могут исследовать генетические заболевания, способы их предупреждения и лечения, поскольку кошки, как и люди, подвержены передающимся по наследству болезням.

Также кошки могут помочь в развитии точной медицины генетических заболеваний. Это инновационный подход, когда ученые занимаются не лечением симптомов, а фиксируют сам ген и его действие. Например, кошки подвержены поликистозу почек — от этого заболевания страдают и люди. Если исследователи смогут лечить эту болезнь у кошек с помощью точной медицины, лечение может подойти и людям, написал «Политэксперт».