Квалифицированные специалисты будут приезжать в Россию, если в стране будут амбициозные проекты. Об этом в интервью «360» на полях ПМЭФ заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Так было во времена Грозного и при Петре Первом. Екатерина Великая своим соотечественникам предложила переезжать в Россию. Россия была страной открытой, чтобы в разные времена ни говорили. Вопрос в одном — будут приезжать, если будут амбициозные проекты. Не деньги, не комфорт жизни, а именно амбициозные проекты», — объяснил Швыдкой.

Россия является очевидным лидером в ядерной энергетике, отметил он. Если посетить Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, то можно увидеть, что там работают специалисты и из Европы, и из Азии.

«Ученые не романтики, они более чем романтики. Сегодня Россия привлекательна „Спутником V“. Понятно, что в вирусологии есть прорывные вещи, которые привлекательны для всех. Когда люди едут за интересным — это научный процесс», — рассказал он.

Швыдкой в качестве примера привел Московскую область. В регионе заработал завод Merscedes. Он признался, что сам ездит на автомобиле Mercedes первой подмосковной сборки, и очень доволен. Для того, чтобы создать такое производство, нужны кадры, подчеркнул он.

«ЕАЭС позволяет мигрировать трудовым ресурсам без виз. Это притягивает в Россию людей, причем и высокопрофессиональных.

«Бороться вообще не надо с этим, а если мы что-то не умеем — у нас с производством авто не очень все хорошо. Мы хорошо делаем КАМАЗы, но не всегда хорошо — легковые автомобили», — признал Швыдкой.

Спецпредставитель президента отметил, что России сегодня нужны инвестиции. Они приходят туда, где есть хорошие условия для бизнеса. И Подмосковье один из таких регионов, подчеркнул Швыдкой.

В Россию привлекается огромное количество ученых в космические и ядерные проекты. Людей привлекает и борьба с пандемией, создание новых платформ в IT.

«Скажем, „Яндекс“ — уникальный для Европы поисковик. Потому что ни в одной другой европейской стране нет такой экосистемы, он дает проявить себя», — отметил Швыдкой.

У России не всегда совпадают интересы с европейскими странами, которые ведут программу зеленой энергетики, указал он.

«Они много говорят о водороде, об электротранспорте. Но это непростая история. У России, страны, у которой бюджет связан с углеводородом, не всегда совпадают интересы с остальными европейскими государствами. Тем не менее мы взаимосвязаны. Есть голубой водород, зеленый водород. Голубой водород без русского газа нереален для европейца. Будут конфликты. Будет конкуренция. Это как в джазе — каждый хочет быть солистом, но надо играть вместе», — объяснил Швыдкой.

Сегодня идет борьба за студента, и русское образование — далеко не худшее, уверен Швыдкой. Но одна из проблем состоит в школьном образовании, по его мнению.

«Школа постоянно находится на стадии реформы. Это тяжело детям, педагогам, родителям. Сколько я себя помню, школьное образование находится в постоянной реформе. И главный вопрос — чему учить детей? Давать им набор знаний? Что это за набор? <…> Студенты приходят не слишком подготовленные к тому, чтобы самим заниматься в институте», — сказал Швыдкой.