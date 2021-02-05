Ученые: боль вызывает ухудшение рабочей памяти
Ученые пришли к выводу, что болевые ощущения влияют на рабочую память и ухудшают производительность мозга. Об этом сообщил портал «Русская планета» со ссылкой на зарубежные СМИ.
По данным издания, из-за боли повышается активность в конкретной области центра лобной коры, в результате чего появляется дефицит рабочей памяти. Особенно негативно на это влияет сильная головная боль. По данным исследования, после нее получаются самые худшие результаты тестов на производительность мозга.