Ученые: боль вызывает ухудшение рабочей памяти

По данным издания, из-за боли повышается активность в конкретной области центра лобной коры, в результате чего появляется дефицит рабочей памяти. Особенно негативно на это влияет сильная головная боль. По данным исследования, после нее получаются самые худшие результаты тестов на производительность мозга.