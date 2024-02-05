Наука 05 февраля 2024, 19:00 Ученые Бирмингемского университета обнаружили потенциально пригодную для жизни планету

Читать 360tv в

Международная команда ученых во главе с коллегами из Бирмингемского университета (Великобритания) обнаружила новую планету на расстоянии 137 световых лет от Земли. Об этом сообщил The Daily Mail.

Эксперты установили, что объект относится к классу «суперземель» и потенциально пригоден для жизни. Так, на поверхности зафиксировали умеренную температуру, которая подходит для существования воды в жидкой форме.

Реклама

Специалисты намерены более тщательно исследовать планету с использованием телескопа «Джеймс Уэбб», добавил «Мир 24».