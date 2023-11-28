Наука 28 ноября 2023, 15:30 Ученые БелГУ создали технологию выращивания нейронов

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В Белгородском государственном университете (БелГУ) специалисты создали инновационную технологию культивирования нейронов. Она позволяет определять влияние нейротоксинов или нейропротекторов на интенсивность дыхания клеток. Об этом рассказала «Газета.Ru».

Как уточнили в Минобрнауки России, этим способом можно выращивать нейроны разных видов, что расширяет спектр исследовательских задач.

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Технология позволяет выявлять нарушения в работе митохондрий — органелл, производящих энергию для клетки и участвующих в клеточном дыхании.