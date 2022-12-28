Наука 28 декабря 2022, 23:45 Ученые Агрофизического НИИ рассказали, как удалось вырастить арбузы в Антарктиде

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Ученые из Санкт-Петербурга смогли вырастить арбузы в Антарктиде. Заведующая отделом светофизиологии растений и биопродуктивности агроэкосистем Агрофизического НИИ Гаянэ Панова рассказала, как удалось это сделать. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист пояснила, что арбузы решили выращивать потому, что их захотели съесть полярники. По словам Пановой, ученые воссоздали там условия как в южных широтах. Альтернативой настоящего солнца стало искусственное с оптимизированным спектром для выращивания растений. При этом там растут и другие, более привычные растения.

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«У нас очень высокие показатели урожая. Посудите сами, кресс-салат за 14-16 дней у нас готов, салат на срезку — за 25 дней. Арбузы через два месяца снимаете, огурцы — с 40-го дня от посадки семян. Пять урожаев вы можете снимать», — рассказала эксперт.

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