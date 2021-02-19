Ученики технопарка «Кванториум» создали пчелиный йогурт

Ребята из детского технопарка «Кванториум» в Невинномысске создали йогурт на основе продуктов пчеловодства. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Сначала авторы идеи смешали ради интереса мед, прополис и молоко. А потом путем дальнейшей работы над продуктом создали рецепт пчелиного йогурта. «Подобрали оптимальные время выдержки, температуру и пропорции компонентов», — пояснил Владимиров.