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    18 ноября 2021, 20:32

    Учебники с дополненной реальностью создадут в МГУ

    Ректор МГУ Садовничий: учебники с 3Dиллюстрациями создадут в университете

    Дарья Морозова

    Школьные учебники с дополненной реальностью создадут в МГУ. Об этом сообщила НСН со ссылкой на ректора вуза Виктора Садовничего.

    Он уточнил, что в таких учебниках иллюстрации будут объемными моделями. Ректор пояснил, что это нужно для изучения стереометрии.

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