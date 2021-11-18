Школьные учебники с дополненной реальностью создадут в МГУ. Об этом сообщила НСН со ссылкой на ректора вуза Виктора Садовничего.

Он уточнил, что в таких учебниках иллюстрации будут объемными моделями. Ректор пояснил, что это нужно для изучения стереометрии.

Ранее Александр Евменов, ректор Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ), покинул свой пост после инцидента на видеоконференции — он выругался матом прямо на международном фестивале.